Skip to Main content
Di Santillo's
0
Order Online
Home
/
*NEW* Chicken Vodka Wrap
*NEW* Chicken Vodka Wrap
$0
Chicken Preparation
Required*
Please select 1
Select...
SELECT WRAP (Online)
Required*
Please select 1
Select...
Toast Wrap (Online)
Select...
XTRA MEAT
Please select up to 1
Select...
ADD-ONS (Optional)
Select...
Add to Cart
1
grilled or fried chicken, homemade vodka sauce & fresh mozzarella
Di Santillo's Location and Hours
(732) 617-7100
455 County Rd 520 E, Marlboro, NJ 07746
Open now
•
Closes at 9PM
All hours
View menu
This site is powered by
Terms of Service
|
Privacy Statement